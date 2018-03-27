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Бежавший министр образования Каталонии сдастся полиции Шотландии

Каталония
21:35 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Экс-министр Каталонии, которую разыскивает Мадрид, сдастся полиции в Шотландии.

Бывший министр образования Каталонии, которую Мадрид обвиняет в мятеже, намерена сдаться полиции в среду в Шотландии, куда она убежала.

Об этом заявил адвокат Клары Понсати, передает AFP.

"Я договорился с полицией Шотландии о добровольной явке профессора Клары Понсати в полицейский участок на улице Сент-Леонард в Эдинбурге", - заявил ее адвокат Аамер Анвар.

"Моя юридическая команда имеет поручение от профессора Понсати энергично отстаивать ее права в попытке Испании добиться ее экстрадиции", - сказал он, добавив, что Понсати считает обвинения против себя "политическим преследованием".

Сообщается, что Понсати появится в суде в среду на предварительном слушании дела об экстрадиции, где адвокаты будут просить о том, чтобы ее отпустили под залог до завершения всего слушания.

Напомним, 23 марта судья Верховного суда Испании предъявил обвинения 13 каталонским политикам, в частности, экс-главе правительства Каталонии Карлесу Пучдемону, в мятеже с целью объявить независимость автономии от Испании.

Судья Верховного суда Испании также объявил решение о взятии под стражу пятерых каталонских политиков, которым предъявили обвинения в мятеже с целью объявить независимость автономии от Испании.

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Новости мира, Барселона, Испания, Каталония, Клара Понсати, Шотландия.
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