Бежавший министр образования Каталонии сдастся полиции Шотландии

Бывший министр образования Каталонии, которую Мадрид обвиняет в мятеже, намерена сдаться полиции в среду в Шотландии, куда она убежала.

Об этом заявил адвокат Клары Понсати, передает AFP.

"Я договорился с полицией Шотландии о добровольной явке профессора Клары Понсати в полицейский участок на улице Сент-Леонард в Эдинбурге", - заявил ее адвокат Аамер Анвар.

"Моя юридическая команда имеет поручение от профессора Понсати энергично отстаивать ее права в попытке Испании добиться ее экстрадиции", - сказал он, добавив, что Понсати считает обвинения против себя "политическим преследованием".

Сообщается, что Понсати появится в суде в среду на предварительном слушании дела об экстрадиции, где адвокаты будут просить о том, чтобы ее отпустили под залог до завершения всего слушания.

Напомним, 23 марта судья Верховного суда Испании предъявил обвинения 13 каталонским политикам, в частности, экс-главе правительства Каталонии Карлесу Пучдемону, в мятеже с целью объявить независимость автономии от Испании.

Судья Верховного суда Испании также объявил решение о взятии под стражу пятерых каталонских политиков, которым предъявили обвинения в мятеже с целью объявить независимость автономии от Испании.