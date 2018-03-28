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Автобусная авария в Альпах, десятки пострадавших

Место аварии
15:06 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: По меньшей мере 30 туристов пострадали в автобусной аварии в горах Австрии.

В австрийском городе Госау туристический автобус попал в аварию, в результате чего пострадали по меньшей мере 30 человек, двое находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает De Telegraaf со ссылкой на австрийские СМИ.

"В среду в австрийском городе Госау результате аварии туристического автобуса пострадали по меньшей мере 30 человек. Двое находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

В Тернопольской области электричка сошла с рельсов

Отмечается, что в автобусе ехали туристы из Китая.

К месту ДТП было направлено 16 машин "скорой помощи" и два специальных вертолета.

По предварительным данным, водитель автобуса потерял контроль над управлением, и транспортное средство врезалось в стену.

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Новости мира, Австрия, Автобусная авария, Альпы, Госау.
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