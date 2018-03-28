Автобусная авария в Альпах, десятки пострадавших

В австрийском городе Госау туристический автобус попал в аварию, в результате чего пострадали по меньшей мере 30 человек, двое находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает De Telegraaf со ссылкой на австрийские СМИ.

"В среду в австрийском городе Госау результате аварии туристического автобуса пострадали по меньшей мере 30 человек. Двое находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в автобусе ехали туристы из Китая.

К месту ДТП было направлено 16 машин "скорой помощи" и два специальных вертолета.

По предварительным данным, водитель автобуса потерял контроль над управлением, и транспортное средство врезалось в стену.