На границе с Косово начались военные учения

В Сербии объяснили появление самолетов на границе с Косово, заявив, что 29 марта начинаются военные учения "Sadejstvo 2018".

Сообщает Европейская Правда со ссылкой на Rts.rs.

Как известно, накануне несколько сербских самолетов заметили над пограничным поселком Прешево. Они напугали местных албанцев, которые утверждают, что не видели такого со времен последней войны. Албанцы назвали появление самолетов сербской провокацией.

Министерство обороны Сербии сообщило, что начинают военные учения на полигоне "Пасулянска ливада", что находится неподалеку от территории Косово.

"Эти учения называются "Sadejstvo 2018", на которых присутствует государственное и военное руководство. В антитеррористических учениях примут участие артиллерия, пехота и наша авиация", - заявили в Минобороны.

Сообщается, что из-за сообщения о полете сербских военных самолетов, которых зафиксировали в муниципалитете Прешево (Косово) Международная миротворческая миссия в Косово под руководством НАТО, KFOR, заявила, что проведет соответствующую проверку.

KFOR уверяет, что следит за ситуацией и призывает всех жителей региона оставаться спокойными, поскольку "нет угрозы".

Напомним, 26 марта в Косовской Митровице - косовском анклаве с сербским населением – состоялась спецоперация по задержанию Марка Джурича, главного сербского переговорщика между Белградом и Приштиной в переговорах, проводимых при посредничестве ЕС.

После захвата, который произошел с применением оружия и спецсредств, дипломата повезли в столицу Косова. Косовская полиция подтвердила задержание, но сообщила, что вернула задержанного дипломата в Сербию.

Из-за задержания дипломата в Косове распалась правительственная коалиция. Руководство "Сербского списка", политической группы сербской общины в Косове, приняло решение покинуть правительство в Приштине.

28 марта на границе непризнанного Косова заметили сербские военные самолеты.