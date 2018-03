В Британии самолет компании переехал ногу сотрудника взлетной полосы

Сотрудник лондонского аэропорта "Гатвик" получил травму ноги во время буксировки самолета авиакомпании "Россия" на летную полосу.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Evening Standard.

Инцидент случился 28 марта во время буксировки самолета, который должен был вылетать по маршруту Лондон-Санкт-Петербург.

При буксировке самолета на летную полосу под его шасси попала нога сотрудника сервисной компании Dnata, которая обслуживает "Гатвик". Мужчина получил "серьезную травму нижней конечности" и был доставлен в госпиталь.

We have been told that our plane ran over a person at takeoff from Gatwick to St Petersburg. They were trying to lift the plane. Anyone knows what happened? #Gatwick #BBC #Sun #DailyMirror pic.twitter.com/0o5tUZ5A7D

— Flora Lu (@floralu_1991) 28 марта 2018 г.