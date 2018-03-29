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В Британии самолет компании переехал ногу сотрудника взлетной полосы

Кто был виновником травмы сотрудника - установит расследование
21:05 Сегодня Телеграф
Фото: Инстаграм

Новости мира: Самолет авиакомпании "Россия" наехал на ногу сотруднику аэропорта в Лондоне.

Сотрудник лондонского аэропорта "Гатвик" получил травму ноги во время буксировки самолета авиакомпании "Россия" на летную полосу.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Evening Standard.

Инцидент случился 28 марта во время буксировки самолета, который должен был вылетать по маршруту Лондон-Санкт-Петербург.

При буксировке самолета на летную полосу под его шасси попала нога сотрудника сервисной компании Dnata, которая обслуживает "Гатвик". Мужчина получил "серьезную травму нижней конечности" и был доставлен в госпиталь.

Рейс отменили, пассажиры улетели резервным самолетом только сегодня в первой половине дня.

Официальный представитель авиакомпании "Россия" заявил, что мужчина пострадал "из-за грубого нарушения техники безопасности, сообщает РБК.

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Он также сообщил, что авиакомпания была вынуждена заменить самолет, так как во время освобождения травмированного сотрудника из-за использования "нештатного оборудования" борт был поврежден.

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Новости мира, Аэропорт, Взлетная полоса, Лондон, Самолет.
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