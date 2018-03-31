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Лондон: Досмотр борта Аэрофлота просто рутина
Новости мира: Министерство безопасности Великобритании дало официальный ответ о причинах досмотра самолета компании "Аэрофлот".
Проверка самолета "Аэрофлота" в лондонском аэропорту была "рутинной работой пограничной службы". Об этом заявил министр безопасности Великобритании Бен Уоллес, сообщает Reuters.
"Для пограничной службы досмотр авиасудна - рутинная работа с целью защиты Великобритании от организованной преступности и тех, кто пытается ввозить в страну наркотики или огнестрельное оружие", - сказал он. Б. Уоллес подчеркнул, что после проверки самолету было разрешено продолжить рейс.
Как сообщалось, британские пограничники провели досмотр самолета российской компании "Аэрофлот»=" в лондонском аэропорту Хитроу, после чего Россия заявила, что потребует официального объяснения этих действий.
Telegraf.com.ua