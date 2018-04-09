Парламентские выборы в Венгрии выиграла партия Орбана

Правящая партия в Венгрии "Фидес", возглавляемая премьер-министром страны Виктором Орбаном, была переизбрана на третий срок на парламентских выборах.

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на Reuters.

"После подсчета 85% голосов, партия Орбана Фидес получает 134 места в парламенте из 199. На втором месте – ультраправая партия Йоббик (26 мест). Третье место занимает "Социалистическая партия Венгрии" (20 мест)", - говорится в сообщении.

Партии "Демократическая коалиция" и "Политика может быть другой" выиграли восемь и девять мест соответственно.

Ранее сообщалось, что парламентские выборы в Венгрии собрали рекордную явку с 2002 года. Проголосовали более 53,6% избирателей.