Дело Скрипаля: НАТО заявляет, что ни одна из версий РФ не основана на фактах

В НАТО не видят причин не доверять выводам британской стороны относительно "дела Скрипаля", заявила заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер.

"У нас нет причин не доверять выводам британской стороны относительно этой ситуации", - заявила она в интервью газете "Коммерсант".

Комментируя тот факт, что согласно заявлениям российских властей на многие европейские страны оказывалось давление с тем, чтобы они присоединились к реакции на "дело Скрипаля", она сказала: "Это российская пропаганда. Мы к такой тактике привыкли".

"Россия пытается окружить этот инцидент туманом неопределенности и вбрасывать все новые и новые версии происшедшего. Но ни одна из них не основана на фактах", - подчеркнула Р.Гетемюллер.

Она добавила, что выводы лаборатории в Портон-Дауне - это "не единственная информация, на основании которой власти Великобритании пришли к озвученным ими выводам".

"Они руководствовались и другими источниками информации. У членов НАТО нет причин не доверять доводам Великобритании", - подчеркнула Р.Гетемюллер.