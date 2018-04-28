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Одобрена модернизация греческих истребителей F-16 в США
17:50 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
eurointegration.com.ua
Новости мира: Греция одобрила соглашение с США по модернизации истребителей F-16.
Правительство Греции одобрило соглашение с США по модернизации истребителей F-16 греческих ВВС.
Об этом сообщает Ekathimerini.
Планируется, что 85 греческих истребителей пройдут модернизацию в США. Стоимость модернизации составит около $1,45 млрд.
Основным препятствием для соглашения были разногласия с американской аэрокосмической компанией Lockheed Martin о дате начала программы и строгом графика платежей.
Греция стремится обновить свой флот военных самолетов, чтобы иметь возможность конкурировать с новейшими истребителями F-35, которые уже начинает покупать Турция.
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