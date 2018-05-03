В Германии началось строительство участка "Северного потока-2"

В Германии начато строительство спорного участка газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил представитель дочки "Газпрома" - компании Nord Stream в интервью агентству dpa в четверг, 3 мая, сообщает DW.

"На наземном стыковочном пункте будущего газопровода в городе Лубмин в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания на площади около шести гектаров начаты работы по выкапыванию котлована и закладке фундамента для газовой приемной станции, а также здания техобслуживания", - говорится в сообщении.

По словам представителя компании, работы ведутся в соответствии с установленным графиком.

Отмечается, что помимо Германии строительство 1200-километрового газопровода одобрила Финляндия, но разрешения от Швеции, России и Дании на реализацию проекта стоимостью 9 млрд евро еще не получены. Кроме того, в Германии экологическая организация Nabu оспаривает в суде выданное властями разрешение на строительство участка газопровода в прибрежных водах.

"Мы убеждены, что получим все соответствующие разрешения", - заявил представитель Nord Stream.

В Дании участок "Северного потока-2" предполагается проложить параллельно с уже существующей веткой первого "Северного потока" к югу от острова Борнхольм в 12-мильной морской зоне. В Nord Stream убеждены, что разрешение датских властей на прокладку второй "трубы" будет получено, однако разрабатывают и альтернативные маршруты в обход этой 12-мильной зоны на случай непредвиденных осложнений.

Как известно, в конце марта компания Nord Stream 2, основателем и единственным акционером которой является "Газпром", получила разрешение на прокладку участка "Северного потока-2" в водах исключительной экономической зоны Германии в Балтийском море. Правительство Финляндии разрешило строительство газопровода в своей эксклюзивной экономической зоне.

Компания Nord Stream 2 намеревается завершить строительство "Северного потока-2" к концу 2019 года. По этому газопроводу планируется поставлять из России в ФРГ около 55 млрд кубометров газа в год.

Украина, страны Балтии и Польша решительно протестуют против строительства "Северного потока - 2".