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Президент Португалии ветировал закон о смене пола в официальных документах
12:41 Сегодня Телеграф
www.eurointegration.com.ua

Новости мира: В Португалии президент ветировал закон об упрощении правил изменения документов при смене пола.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соза ветировал закон, который упрощает правила изменения документов для трансгендеров. Об этом сообщает BBC.

Закон должен разрешить гражданам смену пола и имени в паспорте, если лицо достигло 16 лет, без медицинского отчета. Для лиц в возрасте от 16 до 18 лет изменение пола в документах должно быть одобрена их родителями или законными представителями.

Президент обратился в парламент с просьбой рассмотреть вопрос о повышении минимального возраста до 18 лет. В заявлении на сайте президента размещен призыв предусмотреть в законе "предоставление предварительной медицинской оценки для граждан в возрасте до 18 лет".

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Объясняя свое решение, президент отметил, что если лицо в будущем планирует хирургически изменить пол, то было бы целесообразно получить консультацию медиков.

Законопроект был одобрен парламентом в апреле, но для вступления в силу президент должен подписать документ.

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Новости мира, Вето, Закон, Изменение документов, Португалия, Смена пола, Упрощение правил.
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