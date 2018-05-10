Президент Португалии ветировал закон о смене пола в официальных документах

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соза ветировал закон, который упрощает правила изменения документов для трансгендеров. Об этом сообщает BBC.

Закон должен разрешить гражданам смену пола и имени в паспорте, если лицо достигло 16 лет, без медицинского отчета. Для лиц в возрасте от 16 до 18 лет изменение пола в документах должно быть одобрена их родителями или законными представителями.

Президент обратился в парламент с просьбой рассмотреть вопрос о повышении минимального возраста до 18 лет. В заявлении на сайте президента размещен призыв предусмотреть в законе "предоставление предварительной медицинской оценки для граждан в возрасте до 18 лет".

Объясняя свое решение, президент отметил, что если лицо в будущем планирует хирургически изменить пол, то было бы целесообразно получить консультацию медиков.

Законопроект был одобрен парламентом в апреле, но для вступления в силу президент должен подписать документ.