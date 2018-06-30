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Ющенко: Россия ответственна за шесть войн, идущих сегодня в Восточной Европе

Виктор Ющенко
21:20 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости мира: По словам Ющенко, первый конфликт с участием РФ появился на востоке Европы 26 лет назад.

В Восточной Европе сейчас есть шесть геополитических конфликтов, и в каждом из них агрессором является Российская Федерация.

Об этом в передаче W Punkt польского ТВ Republika заявил третий президент Украины Виктор Ющенко, сообщает Польское радио.

"То, что происходит сегодня в Украине, – не просто внутренняя, национальная проблема. Глубину этой проблемы мы можем понять, когда в начале анализа напомним, что сегодня в Восточной Европе шесть войн – Нагорный Карабах, Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье, Крым и Донбасс. Каждая из этих войн имеет одного и того же агрессора – Российскую Федерацию. Это не локальные конфликты – это конфликты геополитические", – сказал Ющенко.

По его словам, говоря о диалоге по линии Россия-США, надо иметь в виду одно дипломатическое обстоятельство - Украина в 1994 году добровольно отказалась от ядерной программы, в обмен получила гарантию нерушимости границ. Но на сегодняшний день Украина потеряла 7% своей территории.

В связи с этим он отметил, что в переговорах должны принять участие те, "кто гарантировал политику безопасности" – США, Великобритания, Франция, Россия и Китай.

По словам Ющенко, "первый конфликт появился на востоке Европы 26 лет назад и это был Нагорный Карабах, через год это было Приднестровье. 10 лет назад возник конфликт в Грузии и Абхазии, четыре года назад Россия начала оккупацию Крыма и Донбасса. Каким является дипломатический вывод?"

"В течение 26 лет европейская политика не смогла найти адекватного инструмента противодействия агрессивной российской политике, которая никогда не будет мирно сосуществовать с демократической политикой Европы. В течение 26 лет мы не научились решать конфликты, которые начинает Россия", - отметил он.

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Новости мира, Виктор Ющенко, Восточная Европа, Конфликты, Россия.
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