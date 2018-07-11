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Стало известно состоянии мужчины, отравленным "Новичком"

Полиция Эймсбери
11:22 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Состояние пострадавшего мужчины в результате инцидента в британском Эймсбери улучшилось, он пришел в сознание.

Состояние пострадавшего в результате инцидента в британском Эймсбери Чарли Роули улучшается, он пришел в сознание, сообщила Национальная служба здравоохранения Англии во вторник.

"Мы отметили маленькое, но важное улучшение состояния Чарли Роули. Он в критическом, но стабильном состоянии, и теперь он в сознании", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте этой службы.

По словам ответственной за уход за больными в больнице Солсбери Лорны Уилкинсон, Ч.Роули "все еще очень нехорошо себя чувствует, и по-прежнему будет нуждаться в круглосуточной помощи специалистов в окружной больнице Солсбери".

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Ранее в июле в Скотланд-Ярде сообщили, что Дон Стерджесс, также пострадавшая от нервнопаралитического вещества в Эймсбери, скончалась в больнице. Полиция, получив эту информацию, квалифицировала произошедшее как убийство и открыла соответствующее расследование.

По версии британского следствия, в марте этого года в городе Солсбери, расположенном вблизи Эймсбери, были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Британская сторона утверждает, что они пострадали от вещества "Новичок", ответственность за инцидент возлагает на Россию.

Британские следователи считают, что двое подданных Соединенного Королевства из Эймсбери также отравились "Новичком".

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Новости мира, Национальная служба здравоохранения Англии, Новичок, Отравление, Соединенное Королевство из Эймсбери, Солсбери, Эймсбери.
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