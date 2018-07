Дипломаты Украины возмущены "рекламой" в Великобритании

В секции "Фото дня" The Telegraph решило разместить фото, на котором были изображены "члены специального военного отряда сепаратистской самопровозглашенной Луганской Народной Республики". Так издание подписало снимок. Боевики принимали участие в учениях в захваченном украинском Луганске.

"Позорно, что Telegraph рекламирует поддерживаемый Россией терроризм на востоке Украины", - отреагировало посольство Украины в Великобритании на своей странице в Facebook. "Закончились идеи или это попытка заинтересовать общество Объединенного Королевства? Тогда расспросите британского гражданина Бенджамина Стимсона, который присоединился к террористам и теперь проведет 5 лет в тюрьме за террористическое преступление", - добавили украинские дипломаты.

По меньшей мере две британские газеты: The Sun и The Independent, - столкнулись с жесткой критикой за ложные сообщения, в которых повторялась точка зрения Кремля на украинский лозунг "Слава Украине". Газеты написали, что его используют "антироссийские украинские националисты после переворота на Майдане в 2014 году". После острой реакции общества и дипломатов, The Independent исправило ошибку в своей статье.