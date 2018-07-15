Премьер Венгрии в Москве осудил санкции против России

По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, санкции Запада вредят двусторонним отношениям его государства с Россией.

Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве, передает пресс-служба Кремля.

"Что касается двусторонних отношений, мы тоже считаем, что они развиваются прекрасно, я благодарю вас за то, что вы это отметили, господин президент. Прямо скажем, если бы сейчас не было санкций, которые вредят нам, то мы могли бы еще с большим опережением двигаться вперед. Естественно эти меры наносят ущерб, мы теряем возможности. Хотел бы заверить вас, господин президент, что мы за нормализацию отношений между Россией и западным миром", - заявил Орбан.