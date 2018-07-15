Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 15.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Сборная Франции - чемпион мира по футболу 2018
Сборная Франции - чемпион мира по футболу 2018
Новости: За воскресенье оккупанты Донбасса 5 раз нарушили "тишину"
За воскресенье оккупанты Донбасса 5 раз нарушили "тишину"
Новости: Лучшим игроком ЧМ-2018 стал хорват Лука Модрич
Лучшим игроком ЧМ-2018 стал хорват Лука Модрич
Новости: Cамые ожидаемые фильмы второй половины 2018 года
Cамые ожидаемые фильмы второй половины 2018 года
X

Премьер Венгрии в Москве осудил санкции против России

Виктор Орбан и Владимир Путин
17:36 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Премьер Венгрии Виктор Орбан на встрече с Владимиром Путиным осудил санкции ЕС против РФ.

По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, санкции Запада вредят двусторонним отношениям его государства с Россией.

Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве, передает пресс-служба Кремля.

"Что касается двусторонних отношений, мы тоже считаем, что они развиваются прекрасно, я благодарю вас за то, что вы это отметили, господин президент. Прямо скажем, если бы сейчас не было санкций, которые вредят нам, то мы могли бы еще с большим опережением двигаться вперед. Естественно эти меры наносят ущерб, мы теряем возможности. Хотел бы заверить вас, господин президент, что мы за нормализацию отношений между Россией и западным миром", - заявил Орбан.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Венгрия, Виктор Орбан, РФ, Санкции РФ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Мэй заявила, что Brexit может вообще не состояться Глава МИД Германии предостерег Трампа перед встречей с Путиным На авиашоу во Франции пилоты перепутали цвета государственного флага (Видео)

Последние новости

Исследователи выяснили, как летние каникулы влияют на детей Эта девушка превращает свои губы в произведение искусства (Фото) "Львов" укрепился двумя новичками
Сегодня читают
01 Франция 4:2 Хорватия: события матча
02 Бельгия - Англия: обзор матча за 3-е место ЧМ-2018 (Видео)
03 Гороскоп на сегодня, 15 июля 2018: все знаки зодиака
04 Франция - Хорватия: где и когда смотреть финал ЧМ-2018
05 Надя Дорофеева опубликовала горячий снимок со съемок клипа "Глубоко..."
Новости сегодня
20:54 В мини-приюте Харькова лопатой порубили всех котят
20:43 Как меняется внешность мужчины после сбривания бороды (Фото)
20:31 Трамп внес Евросоюз в свой список "недругов"
20:15 Авто с иностранцами вылетело из моста на Львовщине
20:14 Назван лучший игрок финала ЧМ-2018
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Сегодня, 15 июля, отмечается День украинских миротворцев
Сегодня отмечается День украинских миротворцев
Новости: В Кемерово начали демонтаж сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня"
В Кемерово начали демонтаж сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня"
Новости: Церемония закрытия ЧМ-2018: лучшие моменты (Фото)
Церемония закрытия ЧМ-2018: лучшие моменты (Фото)
Новости: Медики выяснили, как арбузы влияют на организм
Медики выяснили, как арбузы влияют на организм
Добавить комментарий
0