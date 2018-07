Евросоюз услышал заявление Трампа о "недругах"

Европейские чиновники отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа, который назвал Европейский союз одним из недругов Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Президент Европейского совета Дональд Туск в Twitter написал, что "Америка и ЕС являются лучшими друзьями. А тот, кто говорит, что мы враги, распространяет фейки".

America and the EU are best friends. Whoever says we are foes is spreading fake news.

— Donald Tusk (@eucopresident) 15 июля 2018 г.