Евросоюз услышал заявление Трампа о "недругах"

Европейские чиновники отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа, который назвал Европейский союз одним из недругов Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Президент Европейского совета Дональд Туск в Twitter написал, что "Америка и ЕС являются лучшими друзьями. А тот, кто говорит, что мы враги, распространяет фейки".

America and the EU are best friends. Whoever says we are foes is spreading fake news. — Donald Tusk (@eucopresident) 15 июля 2018 г.

В то же время вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс поздно вечером 15 июля написал в Twitter, что "называние лучших друзей недругами делает счастливыми настоящих врагов".

"Европейцы и американцы связаны историей и ценностями, которые разделяют. Европейцы никогда не откажутся от Америки, потому что Америка от нас никогда не откажется. Вот для чего нужны друзья", – добавил он.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп, который со вторника находится в европейском турне и готовится к встрече в понедельник с президентом РФ Владимиром Путиным, назвал ЕС "недругом" вместе с Китаем и Россией.

"Я думаю, у нас много недругов. Считаю, что Европейский Союз является недругом (foe – англ.) за то, что они делают в торговле. Сейчас вы бы и не подумали на Европейский Союз, но они есть недругом", - отметил Трамп.