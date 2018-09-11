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Переговоры по транзиту газа РФ через Украину стартуют завтра в Брюсселе

Представитель ЕК Анна-Кайса Итконен
20:34 Сегодня Телеграф
УНН
parstoday.com

Новости мира: Трехсторонние переговоры по газу в формате ЕС-Украина-РФ на экспертном уровне начнутся 12 сентября в Брюсселе.

Трехсторонние переговоры по газу в формате ЕС-Украина-РФ на экспертном уровне начнутся 12 сентября в Брюсселе.

Об этом ссобщает ТАСС со ссылкой на представителя Еврокомиссии (ЕК) Анну-Кайса Итконен, передает УНН.

"Переговоры начнутся завтра днем", - сказала она, не объяснив, кто именно примет участие в переговорах.

Ранее заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марош Шефчович сообщил, что представители России, Украины и Евросоюза в Берлине договорились продолжить трехсторонние встречи относительно вопроса транзита российского газа через территорию Украины осенью.

Ранее, 17 июля, представители России, Украины и Евросоюза провели в Берлине трехстороннюю встречу по вопросу транзита российского газа через территорию Украины.

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Новости мира, Анна-Кайса Итконен, Брюссель, Газ, Еврокомиссия, Переговоры.
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