Переговоры по транзиту газа РФ через Украину стартуют завтра в Брюсселе

Трехсторонние переговоры по газу в формате ЕС-Украина-РФ на экспертном уровне начнутся 12 сентября в Брюсселе.

Об этом ссобщает ТАСС со ссылкой на представителя Еврокомиссии (ЕК) Анну-Кайса Итконен, передает УНН.

"Переговоры начнутся завтра днем", - сказала она, не объяснив, кто именно примет участие в переговорах.

Ранее заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марош Шефчович сообщил, что представители России, Украины и Евросоюза в Берлине договорились продолжить трехсторонние встречи относительно вопроса транзита российского газа через территорию Украины осенью.

Ранее, 17 июля, представители России, Украины и Евросоюза провели в Берлине трехстороннюю встречу по вопросу транзита российского газа через территорию Украины.