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Блэр: Британия может отказаться от Brexit течение пяти лет

Тони Блэр
11:18 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Тони Блэр заявил, что ЕС нуждается в реформировании, однако, по его мнению, это не достаточная причина для выхода Британии из этого объединения.

Великобритания может пересмотреть свое решение о выходе из Евросоюза в течение пяти лет.

Об этом сообщает Новое время со ссылкой на заявление экс-премьер-министра Соединенного Королевства Тони Блэра.

"Не хочу дискутировать относительно огромных вызовов, которые стоят перед Европой. Имеем вызов миграции, с которым не очень удается справиться.

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Также структурные и политические проблемы Еврозоны. Но я сделаю один прогноз, а через пять лет увидим, ошибся ли я: Европа выживет, Европа будет процветать и Великобритания отменит свое решение о Brexit", – прогнозирует Блэр.

Блэр напомнил, что после Второй мировой войны Европа объединялась ради поддержания мира, однако пребывание в ЕС предоставляет странам также другие значительные преимущества.

"Главная цель существования Европы сегодня – быть мощными. В середине этого века будем иметь 3-х гигантов – Америку, Китай и, вероятно, Индию. Они будут настолько большими за другие страны, странам среднего размера как Германия или Франция придется стоять вместе, чтобы им ничего не навязывали. Сейчас цель – не просто мир, а еще и мощность, власть", – добавил экс-премьер-министр Великобритании.

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Политик согласился, что ЕС нуждается в реформировании, однако, по его мнению, это не достаточная причина для выхода из объединения. "Конечно, Brexit – это большой негатив для Европы, получается большой политический и экономический игрок. Конечно будут вызовы.

Но я не имею никаких сомнений, что Европа будет лучше, если Британия останется с ней, а Британия станет лучше, когда при повторном голосовании мы все решим вернуться в Европу", – заявил Блэр.

Кроме того, бывший министр иностранных дел Швеции и экс-премьер-министр Швеции Карл Бильдт сообщил, что в последнее время евроскептиков среди граждан стран Европы стало меньше.

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"Я думаю, что причина такого повышения поддержки ЕС – это, как я его называю, эффект "ПТВ" – Путин-Трамп-Brexit. Люди понимают, что мы живем в гораздо более сложном мире. Если посмотреть на этот мир, то увидим ревизионистскую Россию, и людям становится страшно. Мы видим США, которые взбаламучивают ситуацию в мире, видим Китай, который поднимается. К тому же происходят события на Ближнем Востоке, а это соседи Европы. Демографический взрыв в Африке. Все это имеет огромный трансформационный эффект для нас", – заявил Бильдт.

Бильдт также выразил уверенность в мудрости граждан стран Европы, многие из которых понимают невозможность справиться с такими вызовами в одиночку.

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Новости мира, Brexit, Брекзит, Британия, Великобритания, Выход, ЕС, Тони Блэр.
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