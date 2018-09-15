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СМИ: Оксфорд и Кэмбридж атаковали иранские хакеры

Хакерская атака
15:14 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: Из университетов Оксфорда и Кэмбриджа иранскими хакерами были похищены множество документов, которые потом продавались на иранских сайтах.

Группа иранских хакеров похищала "миллионы" документов престижных британских вузов, включая университеты Оксфорда и Кэмбриджа, и продавала их онлайн, пишет газета "Дейли телеграф".

Так, речь идет о статьях, эссе, документах, связанных с вопросами кибербезопасности, научных исследованиях по ядерной энергетике. Документы размещались на иранских сайтах, расчеты с покупателями производились через мессенджеры WhatsApp и Telegram. Минимальная стоимость документа составила 2 фунта стерлингов. Также на сайтах предлагались хакерские услуги по взлому баз данных университетов. По информации издания, один из пользователей на фарси запросил документ, связанный с работой энергоустановок, "в кратчайшие сроки", а другой иранец - исследование компании a BMI Research по бизнес-рискам в Иране.

Глава отдела безопасности информации Университете Эдинбурга, который также подвергся атакам хакеров, Алистер Фенимор подтвердил факт кражи научных исследований. По его словам, хакеры также пытались получить доступ к внутренним сайтам университета, создавая фейковые страницы студентов и сотрудников. Представитель университета Кембриджа сообщил, что руководство вуза проинформировано о ситуации.

"Мы проинформированы об этом вопросе. Мы постоянно обновляем систему безопасности", - сказал он. По словам представителя Национального центра кибербезопасности Великобритании, организация тесно сотрудничает с академическими учреждениями в целях усиления безопасности.

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Новости мира, Великобритания, Иран, Кембридж, Оксфорд, Похищение, Университеты, Хакеры.
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