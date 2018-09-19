День Независимости Украины

Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 19.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Климкин обсудит с Сийярто ситуацию в Береговом
Климкин обсудит с Сийярто ситуацию в Береговом
Новости: Порошенко: Никогда Россия больше не вернется в Украину
Порошенко: Никогда Россия больше не вернется в Украину
Новости: Шахтер 1:2 Хоффенхайм: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Шахтер 1:2 Хоффенхайм: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Новости: Рождество Пресвятой Богородицы 2018: что категорически нельзя делать
Рождество Пресвятой Богородицы 2018: что категорически нельзя делать
X

ЕК зарегистрирует гражданскую инициативу по продуктам питания

ЕК зарегистрирует гражданскую инициативу по продуктам питания
19:53 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости мира: Еврокомиссия зарегистрирует в среду гражданскую инициативу по обязательному декларированию происхождения всех продовольственных продуктов.

Европейская комиссия приняла в среду решение зарегистрировать гражданскую инициативу, которая получила название "Eat ORIGINal! Unmask your food".

"Объявленная цель предложенной гражданской инициативы заключается в обязательном декларировании происхождения для всех продовольственных продуктов с целью предупреждения мошенничества, защиты здоровья людей и гарантии права на информирование потребителей", - говорится в коммюнике Еврокомиссии, распространенном в Брюсселе.

В документе уточняется, что решение о регистрации инициативы касается только юридической приемлемости предложения. На этом этапе Еврокомиссия еще не проводила его углубленного анализа.

Регистрация назначена на 27 сентября.

За ней последует годовой процесс сбора инициаторами предложения подписей в его поддержку.

Если за год инициатива получит миллион подписей, собранных в, как минимум, семи государствах-членах ЕС, Еврокомиссия должна будет объявить свое мнение в трехмесячный срок.

Она вправе давать или нет ход этой заявке, но в обоих случаях обязана мотивировать свое решение.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Еврокомиссия, ЕК, ЕС, Инициатива, Продукты.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Встреча лидеров ЕС в Зальцбурге: Туск назвал главные темы В Испании во время ремонта отеля обрушились леса: есть погибший Приближение Brexit: ЕС хочет "де-драматизировать" ситуацию с границей Ирландии

Последние новости

Мода осень-2018: свадебные платья, которые в тренде этой осенью (Фото) Чигринский не сыграет с первых минут против Аякса Законность референдума в Македонии подтвердил Конституционный суд
Сегодня читают
01 Сегодня отмечают Михайлово чудо: что можно, а что нельзя делать в этот праздник
02 Госдеп США выступил с заявлением по поводу сбитого самолета РФ в Сирии
03 РС-80 "Оскол" успешно прошли испытания
04 Шахтер 1:2 Хоффенхайм: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
05 Путин заявил о причине уничтожения самолета-разведчика РФ в Сирии
Новости сегодня
20:56 Ученые создали самое сильное магнитное поле
20:52 Моуриньо о группе МЮ: Риск потерпеть неудачу существует всегда
20:37 Компания Xiaomi официально представила новые смартфоны
20:36 Греческий лагерь "Мориа" переполнен беженцами
20:29 Лана Дель Рей презентовала поклонникам новый клип (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Сытник об установке новых "жучков" в САП: Это неправда
Сытник об установке новых "жучков" в САП: Это неправда
Новости: Трамп: Отношения с КНДР хорошие
Трамп: Отношения с КНДР хорошие
Новости: Холодницкий будет просить о возбуждении дела против НАБУ
Холодницкий будет просить о возбуждении дела против НАБУ
Новости: Курьез на свадьбе: медведь был против брака возлюбленных (Фото)
Курьез на свадьбе: медведь был против брака возлюбленных (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь