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Кантон Санкт-Галлен запретил паранджу

Паранджа
22:12 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: На референдуме в швейцарском кантоне Санкт-Галлен большинство проголосовало за запрет ношения паранджи в общественных местах.

Жители швейцарского кантона Санкт-Галлен в воскресенье, 23 сентября, проголосовали на референдуме за запрет ношения в общественных местах одежды, которая закрывает лицо. За "запрет парандже" проголосовали почти 67% участников референдума, сообщает DW.

Власть Санкт-Галлена сообщила, что явка на референдум составила 36 процентов. Согласно закону, принятого законодателями Санкт-Галенна, штраф будет взыскан с лиц, которые "скрывают лицо в общественном месте и, таким образом, угрожают безопасности общества или общественному и религиозному спокойствию". Сейчас закон получил поддержку на референдуме. Санкт-Галлен стал вторым швейцарским кантоном, жители которого на референдуме поддержали закон, который называют "запретом на паранджу". В кантоне Тичино запрет ввели в 2016 году.

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Новости мира, Кантон, Паранджа, Референдум, Санкт-Галлен, Швейцария.
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