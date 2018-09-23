Кантон Санкт-Галлен запретил паранджу

Жители швейцарского кантона Санкт-Галлен в воскресенье, 23 сентября, проголосовали на референдуме за запрет ношения в общественных местах одежды, которая закрывает лицо. За "запрет парандже" проголосовали почти 67% участников референдума, сообщает DW.

Власть Санкт-Галлена сообщила, что явка на референдум составила 36 процентов. Согласно закону, принятого законодателями Санкт-Галенна, штраф будет взыскан с лиц, которые "скрывают лицо в общественном месте и, таким образом, угрожают безопасности общества или общественному и религиозному спокойствию". Сейчас закон получил поддержку на референдуме. Санкт-Галлен стал вторым швейцарским кантоном, жители которого на референдуме поддержали закон, который называют "запретом на паранджу". В кантоне Тичино запрет ввели в 2016 году.