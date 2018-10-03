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Франция арестовала иранские активы

Франция
06:30 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Франция изъяла активы, которые принадлежат иранским спецслужбам и двум гражданам Ирана.

Правительство Франции решило изъять активы, которые принадлежат иранским спецслужбам и двум гражданам Ирана, как мероприятия в ответ учитывая подозрения относительно подготовки иранским правительством нападения на представителей иранской оппозиции в пригороде Парижа летом.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственные источники.

«Франция изъяла активы, которые принадлежат иранским спецслужбам и двум гражданам Ирана, в ответ на июньский заговор относительно подготовки нападения на митинг иранской оппозиции в экзиле в пригороде Парижа», - говорится в сообщении.

Официальный Париж предупредил Тегеран, который даст серьезный ответ после того, как иранский дипломат был арестован в Германии по подозрению в причастности к подготовке атаки на Национальный совет сопротивления Ирана (NCRI), который базируется в Париже.

“Попытку нападения в муниципалитете Вильпент удалось предупредить 30 июня. Нападение такой тяжести на нашей национальной территории не может оставаться безнаказанным», - говорится в совместном заявлении министерств иностранных дел, внутренних дел и экономики.

Как отмечается, ни одной официальной реакции от Тегерана на действия французского правительства не было.

Ухудшение отношений с Францией могло иметь большие последствия для Ирана. Франция была одним из самых больших вдохновителей в деле подписания ядерного соглашения с Ираном в 2015 году, из которого в мае вышли США.

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Новости мира, Европа, Иран, Париж, Политика, Тегеран, Франция.
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