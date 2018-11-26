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Депутат ФРГ: РФ не заинтересована в каких-либо результатах от переговоров по Украине

Депутат ФРГ: РФ не заинтересована в каких-либо результатах от переговоров по Украине
01:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: В Германии прокомментировали эскалацию в Азовском море

Россия доказала своими действиями в Азовском море отсутствие интереса в поиске путей решения по мирному урегулированию с Украиной.

Об этом написал глава комитета немецкого Бундестага по внешней политике Норберт Реттген (Христианско-демократический союз).

"Да, к сожалению. Эта эскалация является доказательством того, что Россия, похоже, не заинтересована в каких-либо результатах от переговорного процесса по Украине", - пишет депутат.

 

Реттген пока единственный немецкий политик, который прокомментировал воскресное ЧП. МИД ФРГ от комментариев воздерживается.

Как сообщалось, спецназ России захватил три украинских корабля, которые были сначала заблокированы, а затем обстреляны Россией в Керченском проливе. По оперативной информации, малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир "Яны Капу" также принужден к остановке.

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Германия, Азовское море, Россия, Норберт Реттген.
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