Депутат ФРГ: РФ не заинтересована в каких-либо результатах от переговоров по Украине

Новости мира: В Германии прокомментировали эскалацию в Азовском море

Россия доказала своими действиями в Азовском море отсутствие интереса в поиске путей решения по мирному урегулированию с Украиной.

Об этом написал глава комитета немецкого Бундестага по внешней политике Норберт Реттген (Христианско-демократический союз).

"Да, к сожалению. Эта эскалация является доказательством того, что Россия, похоже, не заинтересована в каких-либо результатах от переговорного процесса по Украине", - пишет депутат.

Yes, sadly. This escalation is proof that Russia does not seem to be interested in any kind of outcome from the Ukraine negotiation process. #Ukraine https://t.co/RWNf7H95pz — Norbert Röttgen (@n_roettgen) 25 ноября 2018 г.

Реттген пока единственный немецкий политик, который прокомментировал воскресное ЧП. МИД ФРГ от комментариев воздерживается.

Как сообщалось, спецназ России захватил три украинских корабля, которые были сначала заблокированы, а затем обстреляны Россией в Керченском проливе. По оперативной информации, малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир "Яны Капу" также принужден к остановке.