Депутат ФРГ: РФ не заинтересована в каких-либо результатах от переговоров по Украине

Россия доказала своими действиями в Азовском море отсутствие интереса в поиске путей решения по мирному урегулированию с Украиной.

Об этом написал глава комитета немецкого Бундестага по внешней политике Норберт Реттген (Христианско-демократический союз).

"Да, к сожалению. Эта эскалация является доказательством того, что Россия, похоже, не заинтересована в каких-либо результатах от переговорного процесса по Украине", - пишет депутат.

Yes, sadly. This escalation is proof that Russia does not seem to be interested in any kind of outcome from the Ukraine negotiation process. #Ukraine https://t.co/RWNf7H95pz

— Norbert Röttgen (@n_roettgen) 25 ноября 2018 г.