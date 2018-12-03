Двое иностранцев пытались незаконно проникнуть на военную базу в Швеции

Новости мира: В Швеции на военную базу пытались проникнуть два иностранца.

На шведском острове Мюске на одноименной военно-морской базе военнослужащие Вооруженных сил Швеции задержали двоих незаконно проникших на территорию режимного объекта иностранных граждан.

Об этом сообщает шведское издание Аftonbladet.

Неизвестных обнаружила охрана объекта; первоначально неизвестные отказались сдаться, и попытались спастись бегством. Охране пришлось применить оружие и после предупредительных выстрелов беглецы были задержаны.

Гражданство задержанных, а также цель их проникновения на базу не разглашают; известно, что злоумышленникам, согласно законодательству Швеции, грозит крупный денежный штраф или тюремное заключение.