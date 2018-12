На рэп-концерте в Италии произошла давка: есть погибшие (Фото, Видео)

Как минимум шесть человек погибли и десятки пострадали в результате давки на рэп-концерте в ночном клубе в городе Анкона на восточном побережье Италии, причиной давки мог стать распыленный в зале газовый баллончик, сообщает в субботу британская телерадиокорпорация "Би-би-си".

"Итальянская газета Reppublica сообщает, что погибли пятеро подростков - два юноши и три девушки, а также женщина, пришедшая на концерт с дочерью. Издание утверждает, что всего могли пострадать более ста человек, состояние 12 человек оценивается как крайне тяжелое. Итальянское информационное агентство ANSA тоже сообщает о 12 пострадавших в крайне тяжелом состоянии, но не приводит данных об общем количестве раненых", - говорится в сообщении.

#Corinaldo (AN) #8dic 1:00, squadre #vigilidelfuoco impegnate nel soccorso in una discoteca. Forse per la dispersione di una sostanza urticante, ragazzi fuggono per il panico calpestandosi. Sei purtroppo quelli deceduti, decine feriti pic.twitter.com/NvII0jD7oe

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 8 декабря 2018 г.