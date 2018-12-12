Подорожание образования: Албанские студенты вышли на массовую акцию протеста

Новости мира: Албанские студенты перекрыли магистраль, протестуя против подорожания образования.

Албанские студенты во вторник перекрыли главную транспортную развязку столицы Тираны во время акции протеста против повышения стоимости обучения.

Об этом сообщает Reuters.

"В албанской столице Тиране студенты в этот вторник заблокировали главную автомобильную развязку после того, как правительство не удовлетворило их требования отменить повышение стоимости обучения", - говорится в сообщении.

Требования албанских студентов также включают увеличение в 2 раза финансирования университетов, обеспечение лучшего представительства студентов, увеличение расходов на исследования и улучшение условий в общежитиях.

Премьер-министр Албании Эди Рама предлагал возмущенным студентам диалог, однако они отвергли такую возможность, пока их 8 основных требований не будут выполнены. Сам протест мирный.

Напомним, французские старшеклассники продолжают массовые протесты – в "черный вторник" около 170 лицеев функционируют ограниченно или полностью заблокированы.