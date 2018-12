Подорожание образования: Албанские студенты вышли на массовую акцию протеста

Албанские студенты во вторник перекрыли главную транспортную развязку столицы Тираны во время акции протеста против повышения стоимости обучения.

Об этом сообщает Reuters.

"В албанской столице Тиране студенты в этот вторник заблокировали главную автомобильную развязку после того, как правительство не удовлетворило их требования отменить повышение стоимости обучения", - говорится в сообщении.

Требования албанских студентов также включают увеличение в 2 раза финансирования университетов, обеспечение лучшего представительства студентов, увеличение расходов на исследования и улучшение условий в общежитиях.

Albanian #students continue their #protest in front of Ministry of Education in #Tirana against university fees, demanding lower fee and good conditions in dormitories. #Albania #Tirane pic.twitter.com/YJf66wLp94

— Antonio Çakshiri (@antoniocakshiri) 7 декабря 2018 г.