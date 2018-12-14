Эрдоган: Саудовский генпрокурор затягивал расследование убийства Хашогги

Новости мира: Саудовская Аравия не предоставила следствию в Турции никакой информации в расследовании убийства журналиста Джамаля Хашогги.

Генпрокурор Саудовской Аравии во время визита в Стамбул пытался затянуть следствие и не предоставил никакой информации, которая могла бы помочь в расследовании убийства журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в пятницу перед представителями высших судебных инстанций стран Организации Исламского сотрудничества (ОИС), которые собрались на конференцию в Стамбуле.

"Генпрокурор Саудовской Аравии не предоставил следствию в Турции никакой информации, в то же время он получил все необходимые данные от турецкой прокуратуры... Во время переговоров в Стамбуле лишь пытался затянуть следствие", - сказал Эрдоган.

Президент Турции отметил существование доказательной базы, которая указывает, что "активную роль" в убийстве сыграли приближенные наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

"Турция детально проинформировала официальных лиц и представителей разведки США о ходе расследования дела Хашогги. Мы также поделились информацией, которую имеем по этому делу, с Великобританией, Германией, Саудовской Аравией и Францией по их просьбе", - сказал Эрдоган, отметив готовность Турции предоставлять информацию "всем желающим" для победы справедливости.

Он также выразил сожаление в связи с тем, что отдельные представители и круги в исламском мире, так же как и некоторые исламские страны, "не стали на сторону справедливости" в деле убийства Хашогги.

Как сообщалось, саудовский журналист, обозреватель Washington Post Джамаль Хашогги исчез в посольстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Официальный Эр-Рияд признал, что он убит, только после 20 октября. 1 ноября турецкие СМИ сообщили, что тело Хашогги было уничтожено в кислоте, однако официального подтверждения этой информации нет.

В ноябре во время обыска в резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле были обнаружены следы кислоты и других химикатов. Турция передала связанные с убийством Хашогги аудиозаписи Саудовской Аравии, США, Германии, Франции и Великобритании.

Ранее Центральное разведывательное управление уже заявляло, что убить журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле приказал наследственный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман Аль Сауд.