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СМИ: Великобритания усложнит процесс миграции рабочей силы из стран ЕС

СМИ: Великобритания усложнит процесс миграции рабочей силы из стран ЕС
05:14 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Times узнала о планах главы МВД Британии ограничить въезд мигрантов из ЕС.

Глава МВД Великобритании Саджид Джавид намерен вскоре представить проект об отмене свободы передвижения рабочей силы в Евросоюзе и упрощенного въезда на территорию королевства после декабря 2020 года, пишет Times, сообщает УНН.

По информации издания, к 2025 году число мигрантов, въезжающих из ЕС в Британию, должно быть сокращено до 10–25 тысяч Согласно данным, опубликованным в начале декабря, за прошедшие 12 месяцев на территорию Великобритании из стран Евросоюза прибыли 74 тысячи мигрантов, что является самым низким показателем за последние шесть лет.

"Мы собираемся взять на себя полный контроль над тем, кто может приехать в Великобританию, отдав приоритет тем, у кого есть навыки, необходимые для нашей страны, а не на основе того, из какой страны они (мигранты) приезжают", — сообщил Times информированный источник. При этом министр внешней торговли Британии Лиам Фокс пожаловался кабмину на то, что Джавид не сообщил ему о своих планах по ужесточению въезда мигрантов из ЕС. По словам Фокса, это может нанести удар по инвестициям, вкладываемым в Британию.

Издание указывает, что Джавид будет дистанцироваться от "враждебной среды" премьер-министра Британии Терезы Мэй в вопросе миграции и построит "новый диалог" по проблемам мигрантов, опираясь на "справедливую и прозрачную совместимую среду". Таким образом, министр намерен защитить мигрантов, законно въехавших в страну, и развернуть борьбу с нелегалами.

К тому же, в скором времени гражданам стран Евросоюза придется оформлять специальное электронное разрешение, чтобы попасть на территорию Великобритании. В свою очередь британские подданные также должны будут получить подобное разрешение для въезда в страны ЕС, его стоимость составит 6 фунтов стерлингов.

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Мигранты, ЕС, Великобритания, Саджид Джавид.
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