Скачать
Понедельник, 17.12.2018
В украинских газохранилищах сократились запасы газа
В украинских газохранилищах сократились запасы газа
УПЦ МП проводит внеочередное заседание Синода
УПЦ МП проводит внеочередное заседание Синода
Самые популярные спортсмены мира в Google 2018
Самые популярные спортсмены мира в Google 2018
Сегодня отмечают день памяти святой великомученицы Варвары
Сегодня отмечают день памяти святой великомученицы Варвары

Стрельба в Страсбурге: количество погибших увеличилось

Стрельба в Страсбурге: количество погибших увеличилось
09:40 Сегодня Телеграф

Новости мира: В Страсбурге 16 декабря скончался 36-летний мужчина польского происхождения Барто Педро Орент-Недзельски, пятая жертва стрельбы на рождественской ярмарке.

Прокуратура Парижа сообщила, что в воскресенье, 16 декабря, умер 36-летний мужчина польского происхождения Барто Педро Орент-Недзельски. Он стал пятой жертвой вооруженного нападения на рождественской ярмарке в Страсбурге.

В пятницу, 14 декабря, полиция Парижа подтвердила смерть предыдущей жертвы, которая скончалась в больнице. В воскресенье, 16 декабря, сотни людей в Страсбурге пришли к импровизированной святыне, чтобы почтить память жертв молитвами и песнями.

Напомним, 14 декабря сотрудники полиции сообщили, что во время спецоперации в одном из районов Страсбурга ликвидировали подозреваемого в совершении теракта, 29-летнего Шерифа Шеката.

Напомним, в понедельник вечером 10 декабря в районе проведения рождественской ярмарки в центре Страсбурга во Франции 29-летний Шериф Шекат (Cherif Chekatt) открыл стрельбу по людям, в результате чего погибли 2 человека, еще 12 получили ранения. Сообщается, что несколько пострадавших находятся в критическом состоянии, еще у одного человека констатировали смерть мозга.

После трагедии, во Франции ввели наивысший уровень террористической угрозы. К поиску злоумышленника были привлечены более 400 полицейских, жандармов и антитеррористические военные подразделения. Подозреваемого также искали в Германии, так как существовала версия, что он мог туда сбежать. Ранее, генеральный прокурор Парижа Реми Хейц сообщил, что мужчина, во время нападения на людей в Страсбурге кричал "Аллах Акбар".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пострадавшие, Рождественская ярмарка, Количество погибших, Количество жертв, Стрельба в Страсбурге, Подозреваемый убит.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: приметы и что нельзя делать в этот праздник
02 Сегодня отмечают день памяти святой великомученицы Варвары
03 Гороскоп на сегодня, 17 декабря 2018: все знаки Зодиака
04 Эксперты назвали самые ржавеющие автомобили
05 Мелания Трамп похвасталась стройной фигурой в обтягивающем платье
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (10.12 - 16.12)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Евро и доллар упали в цене: НБУ опубликовал курс валют на 17 декабря
Евро и доллар упали в цене: курс валют от НБУ
Падение Су-27 на Житомирщине: появились фото с места катастрофы
Падение Су-27: появились фото с места катастрофы
Мисс Вселенная 2018: названо имя победительницы конкурса
Мисс Вселенная 2018: названо имя победительницы конкурса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь