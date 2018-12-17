Стрельба в Страсбурге: количество погибших увеличилось

Новости мира: В Страсбурге 16 декабря скончался 36-летний мужчина польского происхождения Барто Педро Орент-Недзельски, пятая жертва стрельбы на рождественской ярмарке.

Прокуратура Парижа сообщила, что в воскресенье, 16 декабря, умер 36-летний мужчина польского происхождения Барто Педро Орент-Недзельски. Он стал пятой жертвой вооруженного нападения на рождественской ярмарке в Страсбурге.

В пятницу, 14 декабря, полиция Парижа подтвердила смерть предыдущей жертвы, которая скончалась в больнице. В воскресенье, 16 декабря, сотни людей в Страсбурге пришли к импровизированной святыне, чтобы почтить память жертв молитвами и песнями.

Напомним, 14 декабря сотрудники полиции сообщили, что во время спецоперации в одном из районов Страсбурга ликвидировали подозреваемого в совершении теракта, 29-летнего Шерифа Шеката.

Напомним, в понедельник вечером 10 декабря в районе проведения рождественской ярмарки в центре Страсбурга во Франции 29-летний Шериф Шекат (Cherif Chekatt) открыл стрельбу по людям, в результате чего погибли 2 человека, еще 12 получили ранения. Сообщается, что несколько пострадавших находятся в критическом состоянии, еще у одного человека констатировали смерть мозга.

После трагедии, во Франции ввели наивысший уровень террористической угрозы. К поиску злоумышленника были привлечены более 400 полицейских, жандармов и антитеррористические военные подразделения. Подозреваемого также искали в Германии, так как существовала версия, что он мог туда сбежать. Ранее, генеральный прокурор Парижа Реми Хейц сообщил, что мужчина, во время нападения на людей в Страсбурге кричал "Аллах Акбар".