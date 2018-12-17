В Афинах у здания телеканала взорвалась бомба

Новости мира: В столице Греции Афинах в понедельник, 17 декабря, у здания частного телеканала "Скай" произошел взрыв бомбы, пострадавших нет, но есть разрушения.

В столице Греции Афинах в понедельник. 17 декабря, возле здания частного греческого телеканала "Скай" взорвалась бомба. Об этом сообщает АР.

По предварительной информации, никто не пострадал, но взрыв нанес большой ущерб. Отмечается, что инцидент произошел в 4.35 по киевскому времени. При этом за 45 минут до произошедшего по телефону телеканалу поступило предупреждение об угрозе взрыва, после чего сотрудниками полиции был оцеплен данный район.

В результате взрыва в здании были разбиты окна и поврежден фасад, разрушены также соседние жилые дома и испорчены автомобили. Сотрудники полиции ведут расследование инцидента.

#Breaking Bomb exploded at 02:35 a few meters from #Skai tv station in #Athens,Greece at New Faliro area.

Warning phone calls to evacuate the area reported minutes before the explosion No injuries reported. #Terrorism #TerroristAttack pic.twitter.com/48axWda5s4 — Leonidas ToEat (@AnAthenianToLDN) 17 декабря 2018 г.

На данный момент, никто не взял ответственность за взрыв. Издание указало, что ультралевые и анархистские организации ранее уже совершали нападение на средства массовой информации.

Министр общественного порядка Ольга Геровасили комментируя происшествие отметила. что это удар по демократии, но, к счастью, никто не пострадал.

Как сообщалось ранее, в Страсбурге количество жертв в результате стрельбы на рождественской ярмарке возросло до 5 человек. Прокуратура Парижа сообщила, что умер 36-летний мужчина польского происхождения Барто Педро Орент-Недзельски. Напомним, 14 декабря сотрудники полиции сообщили, что во время спецоперации в одном из районов Страсбурга ликвидировали подозреваемого в совершении теракта, 29-летнего Шерифа Шеката.