В Афинах у здания телеканала взорвалась бомба

В столице Греции Афинах в понедельник. 17 декабря, возле здания частного греческого телеканала "Скай" взорвалась бомба. Об этом сообщает АР.

По предварительной информации, никто не пострадал, но взрыв нанес большой ущерб. Отмечается, что инцидент произошел в 4.35 по киевскому времени. При этом за 45 минут до произошедшего по телефону телеканалу поступило предупреждение об угрозе взрыва, после чего сотрудниками полиции был оцеплен данный район.

В результате взрыва в здании были разбиты окна и поврежден фасад, разрушены также соседние жилые дома и испорчены автомобили. Сотрудники полиции ведут расследование инцидента.

#Breaking

Bomb exploded at 02:35 a few meters from #Skai tv station in #Athens,Greece at New Faliro area.

Warning phone calls to evacuate the area reported minutes before the explosion

No injuries reported. #Terrorism #TerroristAttack pic.twitter.com/48axWda5s4

— Leonidas ToEat (@AnAthenianToLDN) 17 декабря 2018 г.