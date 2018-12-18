Британия готовится к Brexit без соглашения с ЕС

Новости мира: Министр по вопросам Brexit Великобритании Стивен Баркли заявил, что правительство страны занимается подготовкой к варианту выхода страны из состава Евросоюза без соглашения.

Представитель премьера добавил, что выход Великобритании из блока с заключением соглашения по-прежнему рассматривается в качестве наиболее вероятного сценария.

Британское правительство активизирует подготовку к выходу страны из Евросоюза без заключения каких-либо договоренностей с европейскими властями.

Об этом сообщил представитель премьера Терезы Мэй. Это означает самый "жесткий" вариант "Брексита", передают Ведомости. "Кабинет министров согласился с тем, что за три с лишним месяца до нашего выхода из ЕС мы достигли того момента, когда нам следует ускорить эти приготовления (к "Брекситу" без сделки)", – сказал представитель Мэй.

В то же время представитель премьера добавил, что выход Великобритании из блока с заключением соглашения по-прежнему рассматривается в качестве наиболее вероятного сценария.

Ранее британское правительство и ЕС согласовали "мягкий" сценарий "Брексита", разработанный кабинетом Мэй. Однако он практически гарантированно провалился бы в Палате общин, писал The Economist. В связи с этим Мэй отложила голосование по проекту в парламенте и попыталась добиться от ЕС новых уступок. Однако европейские власти настояли на том, что договоренности по "Брексит" не могут быть пересмотрены.

Процесс отделения Британии от Евросоюза завершится 29 марта 2019 года. Референдум по выходу страны из ЕС прошел в июне 2016 года, на нем 51,9% избирателей проголосовали за выход страны из ЕС.