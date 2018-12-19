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Хакеры три года читали дипломатическую переписку ЕС

Хакеры три года читали дипломатическую переписку ЕС
12:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости мира: Хакеры несколько лет читали переписку европейских дипломатов о США, России и Китае.

Неизвестные хакеры на протяжении нескольких лет имели доступ к дипломатической переписке ЕС и скачали тысячи писем, сообщает газета The New York Times со ссылкой на данные занимающейся вопросами кибербезопасности Area 1.

Компания поделилась с газетой информацией из 1,1 тыс. писем дипломатов ЕС.

По данным газеты, хакеры получили доступ к переписке через европейскую коммуникационную сеть COREU. Среди тем переписки были внешняя политика, пошлины и торговля, терроризм, миграция, описание различных встреч.

Среди взломанных данных были еженедельные отчеты из представительств ЕС в России, Косово, Сербии, Албании, Китае, США и на Украине, пишет газета.

В одной из внутренних переписок, по данным газеты, европейские дипломаты называли прошедшую летом в Хельсинки встречу президентов России и США "успешной - как минимум для Путина".

Еще в одном письме описывается встреча европейских официальных лиц с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой председатель КНР говорит о поведении Д.Трампа в отношении Пекина как о "травле", которой страна не поддастся.

В другом письме рассказывается о мнении украинского политика, который считает, что Крым стал "горячей зоной", в которой уже, может быть, разместили ядерные боеголовки". Газета отмечает, что американская сторона не обнаружила признаков размещения ядерных боеголовок в Крыму.

Также в переписке встречаются запросы на авторизацию финансирования экспорта в Иран и документы, в которых описываются подробности деятельности ЕС в 2018 году для поддержки экономических механизмов с Ираном.

Кроме того, среди документов есть вопрос о том, следует ли позволять главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину посетить Австрию для участия в международной встрече по "мирному использованию космоса", несмотря на введенные против него санкции ЕС.

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Целью кибератаки, затронувшей европейскую переписку, не была публикация украденных материалов, сообщает источник газеты. Напротив, это был "чисто шпионский вопрос", пишет издание.

Техника, которую хакеры применяли для получения доступа к письмам на протяжении трех лет, похожа на ту, которая использует элитное подразделение Народно-освободительной армии Китая, отмечает газета. Письма копировали из защищенной сети ЕС на некий интернет-сайт с открытым доступом.

Целями хакеров, по данным издания, стали более 100 организаций, многие из которых не знали о взломе до тех пор, пока не получили сообщение от Area 1. В частности, хакеры проникали в сети ООН, министерств иностранных дел и финансов по всему миру, отмечает газета.

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ЕС, Китай, Россия, Хакеры, Евросоюз, Дипломаты ЕС.
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