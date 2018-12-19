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Во Франции собираются бастовать "синие жилеты"

Во Франции собираются бастовать &quot;синие жилеты&quot;
15:17 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Главным побудительным мотивом для забастовки полицейских стали акции протеста так называемых желтых жилетов.

Во Франции в течение недели пройдут демонстрации сотрудников национальной полиции, которые требуют улучшения условий службы и повышения материального обеспечения.

Одна из крупнейших профсоюзов сотрудников полиции UNSA-Police призвала правоохранителей не выходить на службу, за исключением чрезвычайных ситуаций.

Мотивом для так называемых "синих жилетов" стали протесты желтых жилетов, которые добились от правительства уступок в социально-экономических вопросах.

В частности, правоохранители требуют от правительства оплаты за сверхсрочное рабочее время, отработанное в течение предыдущего месяца после введения усиленного режима службы. 

По данным МВД количество участников акции "желтых жилетов" во Франции сократилось

Как считают в профсоюзах, полицейские вообще переработали около 15 тыс. часов, что оценивается в 25 млн евро невыплаченной компенсации.

Полицейские планируют выйти в четверг в Париже на демонстрации так называемых синих жилетов (цвет формы одежды и знаков отличия национальной полиции). Также массовые демонстрации правоохранителей планируются на субботу.

В свою очередь, правительство уже выступило с инициативой выплатить премии в размере 300 евро полицейским, которые были привлечены к поддержанию правопорядка во время протестов "желтых жилетов".

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Все по теме:

Франция, Европа, Желтые жилеты, Забастовка в Франции, Французские полицейские, Синие жылеты.
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