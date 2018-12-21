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В Сербии поезд столкнулся со школьным автобусом и "разрезал" его пополам

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В Сербии поезд столкнулся со школьным автобусом и &quot;разрезал&quot; его пополам
15:30 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира: На юге Сербии на железнодорожном переезде поезд протаранил школьный автобус, в результате чего пятеро погибли и десятки получили ранения.

Сегодня, 21 декабря, в Сербии произошла на железнодорожном переезде произошла смертельная авария. Так возле города Ниш на переезде Дони-Меджурово поезд протаранил автобус со школьниками. После сильного столкновения вагон сошел с рельсов.

Как сообщает местное издание B92, в результате аварии погибло пять человек и еще тридцать получили травмы разной степени тяжести. Трое людей погибли на месте, среди них был ребенок, еще двое пострадавших умерли в больнице. Как сообщили врачи, всех раненых госпитализировали в местную больницу, 12 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщает издание Reporter First, пятерым пострадавшим сейчас делают операции. В издании рассказали подробности, автобус перевозил детей и поезд врезался в него и практически разрезал пополам, никто из пассажиров поезда не пострадал, хотя и состав сошел с рельсов. В данном районе приостановили движение поездов, на месте происшествия работают спасатели  и полицейские. О возможных причинах аварии пока не сообщается.

Напомним, 13 декабря в Турции произошла железнодорожная катастрофа: скоростной поезд с пассажирами, следовавший по маршруту Анкара - Конья, на огромной скорости сошел с рельсов. В результате катастрофы погибли девять человек, пострадали 48 пассажиров. 

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Сербия, Авария, Поезд, Железнодорожный переезд, Дони-Меджурово.
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