Беспилотники в Лондоне: Полиция Британии отпустила двух задержанных

Новости мира: Британская полиция освободила двух задержанных в ходе расследования.

В Великобритании полиция освободила двух человек, которые были арестованы в ходе расследования незаконного использования беспилотных самолетов в лондонском аэропорту Гатвик. Об этом сообщает Reuters.

"Британская полиция в воскресенье освободила без предъявления обвинений двух человек, арестованных в ходе расследования незаконного использования беспилотников в лондонском аэропорту Гатвик", - говорится в публикации.

Также, местная полиция арестовала 47-летнего мужчину и 54-летнюю женщину из местного района поздно вечером после того, как беспилотники были вылетели на аэродром между средой и пятницей. Такие погодные условия помешали запустить около 1000 рейсов.

Местная полиция уверила, что они активно следуют за линиями расследования, чтобы поймать тех, кто ответственен за самые разрушительные вторжения от беспилотных летательных аппаратов, замеченных в любом крупном аэропорту.

Напоминаем, что Лондонский аэропорт Гатвик приостановил все полеты из-за сообщения о двух беспилотниках, которые летали на его территории. Позже, задержки полетов в лондонском аэропорту Гатвик могут растянуться более чем на сутки после приостановки рейсов из-за двух дронов, летающих на территории аэропорта.