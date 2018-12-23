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Беспилотники в Лондоне: Полиция Британии отпустила двух задержанных

Беспилотники в Лондоне: Полиция Британии отпустила двух задержанных
16:00 Сегодня Телеграф

Новости мира: Британская полиция освободила двух задержанных в ходе расследования.

В Великобритании полиция освободила двух человек, которые были арестованы в ходе расследования незаконного использования беспилотных самолетов в лондонском аэропорту Гатвик. Об этом сообщает Reuters.

"Британская полиция в воскресенье освободила без предъявления обвинений двух человек, арестованных в ходе расследования незаконного использования беспилотников в лондонском аэропорту Гатвик", - говорится в публикации.

Также, местная полиция арестовала 47-летнего мужчину и 54-летнюю женщину из местного района поздно вечером после того, как беспилотники были вылетели на аэродром между средой и пятницей. Такие погодные условия помешали запустить около 1000 рейсов.

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Местная полиция уверила, что они активно следуют за линиями расследования, чтобы поймать тех, кто ответственен за самые разрушительные вторжения от беспилотных летательных аппаратов, замеченных в любом крупном аэропорту.

Напоминаем, что Лондонский аэропорт Гатвик приостановил все полеты из-за сообщения о двух беспилотниках, которые летали на его территории. Позже, задержки полетов в лондонском аэропорту Гатвик могут растянуться более чем на сутки после приостановки рейсов из-за двух дронов, летающих на территории аэропорта.

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Великобритания, Аэропорт, Лондон, Беспилотник, Гатвик.
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