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Аэропорт Гатвик обещает награду за информацию о людях, которые запустили дроны

Аэропорт Гатвик обещает награду за информацию о людях, которые запустили дроны
10:31 Сегодня Телеграф

Новости мира: Полиция Британии в графстве Сассекс пообещала вознаграждение в размере 50 тысяч фунтов стерлингов за информацию о людях, запустивших дроны в аэропорту.

Полиция графства Сассекс обещает вознаграждение на сумму 50 тысяч фунтов стерлингов за предоставление информации о причастных к запуску дронов в воздушной гавани.

В полиции уточнили, что данные желающие должны передать в добровольную организацию Crimestoppers, а они потом передадут ее администрации аэропорта.

Как сообщалось ранее, полиция задержала двух подозреваемых в запуске беспилотников на территорию аэропорта. Ими оказались 47-летний мужчина и 54-летняя женщина, но вскоре их отпустили.

В результате рейсы, направлявшиеся в Гэтвик, были перенаправлены в другие аэропорты. Многие пассажиры, чьи рейсы должны были вылететь из аэропорта, провели несколько часов в самолетах, но так и не смогли покинуть аэропорт.

Местная полиция уверила, что они активно следуют за линиями расследования, чтобы поймать тех, кто ответственен за самые разрушительные вторжения от беспилотных летательных аппаратов, замеченных в любом крупном аэропорту.

В связи с тем, что на территории аэропорта Гатвик в Лондоне были замечены беспилотники, задержки рейсов затронули около 100 тысяч пассажиров. Глава компании-оператора аэропорта заявлял, что злоумышленники, запускавшие дроны, сознательно сорвали работу воздушной гавани.

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Все по теме:

Лондон, Информация, Вознаграждение, Подозреваемые, Задержка рейсов, Аэропорт Гатвик, Запуск беспилотников, Запуск дронов.
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