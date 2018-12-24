В Италии проснулся вулкан Этна: Сицилия частично закрыла воздушное пространство

Из-за извержения вулкана Этна, вызванного незначительными землетрясениями, на Сицилии частично закрыли воздушное пространство.
Об этом сообщает AFP.
"В понедельник вулкан Этна выкинул столп пепла, из-за чего на Сицилии было частично закрыто воздушное пространства вблизи горы", - говорится в сообщении.
Согласно информации Итальянского национального института геофизики и вулканизации им. Донавса, в регионе было зарегистрировано 130 сейсмических толчков, самый сильный — магнитудой 4,0.
Etna today
(Video made by me)#etna #Sicily #24dicembre pic.twitter.com/VmrWq6iZNh
— Laura Fiannacca (@LFiannacca) 24 декабря 2018 г.
Из-за плохой видимости вследствие выброса пепла власти решили разрешать лишь четыре посадки в час восточном сицилийском аэропорту Катании.