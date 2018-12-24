В Италии проснулся вулкан Этна: Сицилия частично закрыла воздушное пространство

Новости мира: На Сицилии частично закрыли небо из-за извержения вулкана.

Из-за извержения вулкана Этна, вызванного незначительными землетрясениями, на Сицилии частично закрыли воздушное пространство.

Об этом сообщает AFP.

"В понедельник вулкан Этна выкинул столп пепла, из-за чего на Сицилии было частично закрыто воздушное пространства вблизи горы", - говорится в сообщении.

Согласно информации Итальянского национального института геофизики и вулканизации им. Донавса, в регионе было зарегистрировано 130 сейсмических толчков, самый сильный — магнитудой 4,0.

Из-за плохой видимости вследствие выброса пепла власти решили разрешать лишь четыре посадки в час восточном сицилийском аэропорту Катании.