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Мэй призвала парламент проголосовать за "нужный проект соглашения о Brexit"

Мэй призвала парламент проголосовать за &quot;нужный проект соглашения о Brexit&quot;
23:19 Пн, 24 Декабрь 2018 Телеграф УНИАН

Новости мира: Мэй призвала британский парламент одобрить соглашение о Brexit.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала членов парламента Великобритании проголосовать за соглашение по выходу страны из состава Евросоюза - так называемом Brexit.

В рождественском послании, обнародованном в понедельник, 24 декабря, в издании Daily Express руководитель британского правительства указала также на "ощутимый раскол в обществе страны" между сторонниками Brexit и их оппонентами.

Об этом пишет DW.

Поэтому чем быстрее парламентарии проголосуют за "нужный проект соглашения о Brexit", тем раньше правительство сможет сосредоточиться на других важных вещах, "развивая страну, которая работает для всех", отметила Мэй.

Напомним, ожидается, что Великобритания выйдет из состава ЕС 29 марта 2019 года. Запланированное на 11 декабря этого года голосование в Палате общин по соглашению о Brexit в тот же день перенесли на январь следующего года. Тем временем Европейская Комиссия уже разработала план действий на случай выхода Великобритании без соглашения из состава ЕС.

Как сообщалось, лейбористы обещают новое Brexit-соглашение в случае победы на выборах.

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ЕС, Великобритания, Тереза Мэй, Brexit.
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