В Австрии в 2018 году зафиксировано рекордно низкое количество смертельных ДТП

Новости мира: На дорогах Австрии в 2018 году погибли 400 человек, меньше всего за последние 70 лет.

В результате дорожно-транспортных происшествий в почти 9-ти миллионной Австрии в 2018 году погибли 400 человек, что является наименьшим показателем с момента ведения подсчета в 1950 году.

Соответствующую статистику заявили в МВД Австрии, сообщает корреспондент Укринформа.

"400 человек погибли в 2018 году на дорогах Австрии. Это на 14 человек (3,4%) меньше, чем в 2017 году (414). Таким образом, было зафиксировано наименьшее количество погибших в результате ДТП с момента начала ведения подсчетов МВД в 1950 году", - заявили в австрийской полиции.

На автобанах и скоростных дорогах в течение года погибли 33 человека, больше всего смертельных ДТП приходится на бывшие федеральные трассы (178 смертей) и земельные трассы (110).

Отмечается, что показатель 2018 года в семь раз меньше, чем соответствующая статистика "черного 1972 года", когда на дорогах Австрии погибли 2948 человек.

Целевой показатель национальной программы безопасности дорожного движения 2011-2020 годов составляет уменьшение жертв ДТП как минимум до 311 погибших по состоянию на 2020 года.