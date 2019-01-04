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7 января президент Латвии может объявить о решении касаемо кандидата в премьеры

7 января президент Латвии может объявить о решении касаемо кандидата в премьеры
14:43 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Президент Латвии снова перенес выдвижение кандидата в премьеры.

Президент Латвии Раймондс Вейонис может объявить окончательное решение относительно кандидата в премьер-министры уже 7 января - на этот день у него запланирована встреча с представителем "Нового Единства" Кришьянисом Кариньшом.

Об этом после встречи с президентом 4 января сообщили представители партий, формирующих правительство, пишет Delfi.

Кариньш уже несколько недель проводит с партиями консультации. "Теперь у него в парламенте есть поддержка 50 депутатов, а перспективы участия в коалиции KPV LV еще не до конца понятны", - говорится в материале.

Отмечается, что KPV LV выдвинула ряд требований для своего дальнейшего участия в переговорах о формировании правительства, и принципиальных возражений против них у других партий не было.

Кариньш заявлял, что готов возглавить правительство, если в нем будут работать все шесть представленных в Сейме партий, кроме пророссийского "Согласия".

Напомним, в 13-й Сейм Латвии прошли семь политических сил. Пророссийская социал-демократическая партия "Согласие" (Saskaņa) победила, получив почти 20% голосов.

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Все по теме:

Латвия, Раймондс Вейонис, Кришьянис Кариньш, KPV LV, Новое Единство.
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