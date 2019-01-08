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Эрдоган: Трамп принял правильное решение о выходе из Сирии

Эрдоган: Трамп принял правильное решение о выходе из Сирии
08:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Вывод американских войск из Сирии должен быть как следует спланирован.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что вывод американских войск из Турции должен осуществляться на плановой основе при поддержке и при согласовании с надежными партнерами.

"Президент Трамп принял правильное решение о выходе из Сирии. Вывод американских войск, однако, должен быть тщательно спланирован и проведен в условиях сотрудничества с надежными партнерами, чтобы обеспечить интересы США, мирового сообщества и сирийского народа", - говорится в статье турецкого президента, опубликованной во вторник в газете Тhe New York Times.

При этом он добавил, что "Турция, обладающая второй по величине регулярной армией среди членов НАТО, является единственной страной, способной выполнить эту задачу".

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Р.Т.Эрдоган выступил против скоропалительных выводов об окончательной победе над террористической группировкой ИГИЛ.

"Урок Ирака, где эта террористическая группировка зародилась, заключается в том, что преждевременные заявления о победе и безрассудные действия, которые как правило, активизируются в итоге, создают больше проблем, чем те, которые решаются", - написал турецкий президент.

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Он отметил, что, по его мнению, первым шагом должно стать "создание стабилизационных сил с участием боевиков из всех слоев сирийского общества".

"Только такая комплексная структура может служить всем сирийским гражданам и обеспечивать правопорядок в различных частях страны", - подчеркнул Р.Т.Эрдоган.

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Сирия, Турция, США, Реджеп Тайип Эрдоган, ИГИЛ.
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