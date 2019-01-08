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Вторник, 08.01.2019

Слоны и тигры в берлинском зоопарке съели все новогодние елки (Видео)

В зоопарке Берлина скормили новогодние елки животным. Об этом сообщает Daily Mail. "Ненужные берлинские новогодние елки отвезли в Tierpark. Зоопарк принимал только свежие деревья и только те, которые остались у продавцов. Те, которые побывали в домах у местных жителей не принимали, потому что могут содержать химикаты или остатки украшений", - говорится в сообщении. Больше всего елки ели слоны. Для остальных животных на хвойные повесили съедобные украшения. В частности, для тигров - мясо.
Фото: Твиттер
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Зоопарк, Берлин, Новогодние елки, Зоопарк Берлина.
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