Слоны и тигры в берлинском зоопарке съели все новогодние елки (Видео)

В зоопарке Берлина скормили новогодние елки животным. Об этом сообщает Daily Mail. "Ненужные берлинские новогодние елки отвезли в Tierpark. Зоопарк принимал только свежие деревья и только те, которые остались у продавцов. Те, которые побывали в домах у местных жителей не принимали, потому что могут содержать химикаты или остатки украшений", - говорится в сообщении. Больше всего елки ели слоны. Для остальных животных на хвойные повесили съедобные украшения. В частности, для тигров - мясо.