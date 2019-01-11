Австрийские военные вытащили 66 немецких учеников из заснеженного курорта

Новости мира: Армия Австрии спасла 66 немецких студентов, застрявших на курорте из-за снегопада.

Австрийские военные осуществили воздушную перевозку группы немецких студентов, застрявших на заснеженном горнолыжном курорте.

Об этом сообщает AFP.

Военные использовали два вертолета для перевозки группы из 66 учеников и учителей с центральной лыжной станции Касберг в общине Грюнау в федеральной земле Верхняя Австрия.

Этот регион в течение многих дней был отрезан от цивилизации из-за сильного снегопада, покрывшего большую часть запада и центра страны.

Группа из Дортмунда прибыла туда в минувшую субботу, но станция была вынуждена закрыться через несколько дней назад из-за риска схода лавин, падения деревьев и отключения электроэнергии.

Напомним, юг Германии, Австрия и часть Чехии в течение последней недели переживают самые сильные снегопады за последние 20 лет.