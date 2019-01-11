Скачать
Пятница, 11.01.2019
Арьев рассказал, кого на самом деле поддержит Украина на посту главы ПАСЕ
Арьев рассказал, кого на самом деле поддержит Украина на посту главы ПАСЕ
В аэропорту Франкфурта забастовка: украинцам советуют перебронировать билеты
В аэропорту Франкфурта забастовка
Клопп и ван Дейк - лучшие в АПЛ по итогам декабря
Клопп и ван Дейк - лучшие в АПЛ по итогам декабря
С днем Ангела Натальи 2019: что мы знаем о Святой Наталье
С днем Ангела Натальи 2019: что мы знаем о Святой Наталье

Австрийские военные вытащили 66 немецких учеников из заснеженного курорта

Австрийские военные вытащили 66 немецких учеников из заснеженного курорта
22:35 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Армия Австрии спасла 66 немецких студентов, застрявших на курорте из-за снегопада.

Австрийские военные осуществили воздушную перевозку группы немецких студентов, застрявших на заснеженном горнолыжном курорте.

Об этом сообщает AFP.

Военные использовали два вертолета для перевозки группы из 66 учеников и учителей с центральной лыжной станции Касберг в общине Грюнау в федеральной земле Верхняя Австрия.

Этот регион в течение многих дней был отрезан от цивилизации из-за сильного снегопада, покрывшего большую часть запада и центра страны.

Группа из Дортмунда прибыла туда в минувшую субботу, но станция была вынуждена закрыться через несколько дней назад из-за риска схода лавин, падения деревьев и отключения электроэнергии.

Напомним, юг Германии, Австрия и часть Чехии в течение последней недели переживают самые сильные снегопады за последние 20 лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Австрия, Непогода, Курорт, Снегопад.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Именины Натальи (День Ангела) 2019: поздравления в стихах и картинках
02 Секс по-новому: в Украине начали действовать революционные изменения в Уголовный кодекс
03 Гороскоп на сегодня, 11 января 2019: все знаки Зодиака
04 Снег, дождь и гололед: погода на выходных удивит украинцев разнообразием
05 В Google Assistant появилась новая интересная функция
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Снег, дождь и гололед: погода на выходных удивит украинцев разнообразием
Снег, дождь и гололед: непогода разгулялась
Тука: Верните Крым и мы обеспечим его водой
Тука: Верните Крым и мы обеспечим его водой
В Кировоградской области ограничили движение автотранспорта
В Кировоградской области ограничили движение транспорта
Святки 2019: обряды, заговоры и гадания для девушек
Святки 2019: обряды, заговоры и гадания для девушек
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь