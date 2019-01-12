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Протесты "желтых жилетов" во Франции: задержаны полсотни человек

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Протесты &quot;желтых жилетов&quot; во Франции: задержаны полсотни человек
17:12 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: По всей Франции мобилизованы 80 тысяч полицейских для контроля за порядком во время протестов "желтых жилетов".

В девятую субботу мобилизации участников движения "желтые жилеты" во Франции в протестах в двух городах задержали уже 47 человек. Об этом BFM TV.

"30 человек были арестованы в столице за перевозку запрещенного оружия и участие в объединении людей с целью совершения насилия... В Бурже полиция провела 17 задержаний", - сообщило издание.

Указано, что в Бурже собралось около 1200 демонстрантов, о Париже данных пока нет.

Как отмечается, в целом протесты в субботу проходят достаточно спокойно как в Париже, так и в Бурже, главных точках нынешних сборов "желтых жилетов". Сейчас инцидентов во время шествия в Париже не зафиксировано.

Напомним, движение "желтых жилетов", которое начало протесты в середине ноября, продолжило их в субботу, 12 января, в нескольких городах Франции.

Как сообщалось, в Бельгии на одной из автомагистралей под колесами грузовика погиб участник акции "желтых жилетов".

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Париж, Франция, Желтые жилеты, Протест "желтых жилетов".
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