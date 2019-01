Протесты "желтых жилетов" во Франции: задержаны полсотни человек

В девятую субботу мобилизации участников движения "желтые жилеты" во Франции в протестах в двух городах задержали уже 47 человек. Об этом BFM TV.

"30 человек были арестованы в столице за перевозку запрещенного оружия и участие в объединении людей с целью совершения насилия... В Бурже полиция провела 17 задержаний", - сообщило издание.

Указано, что в Бурже собралось около 1200 демонстрантов, о Париже данных пока нет.

Как отмечается, в целом протесты в субботу проходят достаточно спокойно как в Париже, так и в Бурже, главных точках нынешних сборов "желтых жилетов". Сейчас инцидентов во время шествия в Париже не зафиксировано.

#GiletsJaunes protesters march in #Chartres.

The guy with the pushchair definitely looks like one of those violent thugs the M$M is so keen to tell you about!#ActeIX#Acte9#12Janvier#MacronDemission#MacronMustGopic.twitter.com/I4glmQEHXC

— Ian56 (@Ian56789) 12 января 2019 г.