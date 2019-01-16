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Канцлер Австрии: Британии необходимо четко заявить, чего она хочет

Канцлер Австрии: Британии необходимо четко заявить, чего она хочет
15:55 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира: Австрия готова к новым переговорам с Британией, чтобы остановить хаотичный Brexit.

Австрия поддержит предоставление Великобритании дополнительного времени для переговоров, чтобы избежать ее выхода из ЕС без заключения соглашения.

Об этом заявил австрийский канцлер Себастьян Курц, сообщает Reuters.

Курц сказал, что ЕС может помочь в дальнейшем прояснении аспектов соглашения о выходе, но Британии необходимо проявить инициативу и четко заявить, чего она хочет.

"Что касается будущих отношений... есть, конечно, возможность дальнейшего определения некоторых моментов, если это поможет избежать жесткого сценария Brexit", - сказал Курц.

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Однако он подчеркнул, что нынешнее соглашение не может быть полностью пересмотрено.

"Главная цель - избежать жесткого Brexit. Если нам нужно больше времени, чтобы достичь этого, мы должны рассмотреть этот вариант", - сказал Курц, повторив предложение министра экономики Германии Петера Альтмайера.

Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта, но существует вероятность, что Терезе Мэй дадут больше времени для преодоления глубоких разногласий в ее Консервативной партии и в парламенте страны.

Ранее главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что Брюссель готов обсудить новый вариант соглашения, при условии, что Лондон изменит свои ключевые требования.

15 января британский парламент не поддержал соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что уже внес на рассмотрение парламента предложение о вотуме недоверия правительству Мэй.

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Великобритания, Австрия, Себастьян Курц, Brexit.
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