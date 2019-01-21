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Взрыв в Северной Ирландии: Полиция подозревает участие "Новой ИРА"

Взрыв в Северной Ирландии: Полиция подозревает участие &quot;Новой ИРА&quot;
06:37 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости мира: Полиция подозревает, что взрыв автомобиля в Ирландии устроила "Новая ИРА".

Полиция подозревает, что за взрыв автомобиля в северном ирландском городе Лондондерри несет ответственность "Новая Ирландская республиканская армия".

Об этом пишет AFP.

"Наша главная линия расследования - против Новой ИРА", - сказал помощник начальника полиции Северной Ирландии Марк Гамильтон.

В воскресенье в городе были арестованы двое мужчин двадцатилетнего возраста, в то время как на месте взрыва оставались отряды полиции и военные саперы.

Полиция заявляет, что, по их мнению, транспортное средство, использовавшееся при нападении, было похищено ранее в субботу.

 

Полиция сообщила, что звонок о бомбе был осуществлен на горячую телефонную линию в Англии, а затем передан в местные правоохранительные органы в Северной Ирландии.

"Эта попытка сорвать прогресс в Северной Ирландии по праву была встречена полным осуждением со стороны всех частей общества", - сказала госсекретарь Северной Ирландии Карен Брэдли.

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Великобритания, Взрыв, Северная Ирландия, Новая ИРА.
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