Взрыв в Северной Ирландии: Полиция подозревает участие "Новой ИРА"

Полиция подозревает, что за взрыв автомобиля в северном ирландском городе Лондондерри несет ответственность "Новая Ирландская республиканская армия".
Об этом пишет AFP.
"Наша главная линия расследования - против Новой ИРА", - сказал помощник начальника полиции Северной Ирландии Марк Гамильтон.
В воскресенье в городе были арестованы двое мужчин двадцатилетнего возраста, в то время как на месте взрыва оставались отряды полиции и военные саперы.
Полиция заявляет, что, по их мнению, транспортное средство, использовавшееся при нападении, было похищено ранее в субботу.
Northern Ireland police believe suspected car bombing in Londonderry was carried out by the New IRA https://t.co/o1ONZccVXB pic.twitter.com/DPCexyxdLG
— AFP news agency (@AFP) 21 января 2019 г.
Полиция сообщила, что звонок о бомбе был осуществлен на горячую телефонную линию в Англии, а затем передан в местные правоохранительные органы в Северной Ирландии.
"Эта попытка сорвать прогресс в Северной Ирландии по праву была встречена полным осуждением со стороны всех частей общества", - сказала госсекретарь Северной Ирландии Карен Брэдли.