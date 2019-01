Взрыв в Северной Ирландии: Полиция подозревает участие "Новой ИРА"

Полиция подозревает, что за взрыв автомобиля в северном ирландском городе Лондондерри несет ответственность "Новая Ирландская республиканская армия".

Об этом пишет AFP.

"Наша главная линия расследования - против Новой ИРА", - сказал помощник начальника полиции Северной Ирландии Марк Гамильтон.

В воскресенье в городе были арестованы двое мужчин двадцатилетнего возраста, в то время как на месте взрыва оставались отряды полиции и военные саперы.

Полиция заявляет, что, по их мнению, транспортное средство, использовавшееся при нападении, было похищено ранее в субботу.

Northern Ireland police believe suspected car bombing in Londonderry was carried out by the New IRA https://t.co/o1ONZccVXB pic.twitter.com/DPCexyxdLG

— AFP news agency (@AFP) 21 января 2019 г.