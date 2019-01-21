Убийство мэра Гданьска: задержан глава охраны концерта

Новости мира: В Польше полиция задержала руководителя государственной охраны концерта Фонда Большого оркестра праздничной помощи, во время которого напади на мэра Гданська.

В Польше правоохранители по запросу прокуратуры задержали главу государственной охраны концерта Фонда Большого оркестра, на котором мужчина совершил нападение на мэра Гданьска Пала Адамовича.

По данным польского издания, мужчине могут предъявить обвинения во введении в заблуждение сотрудников полиции. В прокуратуре считают, что он дал свидетелям недостоверную информацию заявив, что напавший на мэра Гданська Стефан В. попал на мероприятие, благодаря идентификатором с надписью "Пресса". По данным следователей, подозреваемый попал на сцену иным способом.

Сотрудники полиции при задержании нападавшего не нашли у него пропуска журналиста, но у него был идентификатор, который использовала охрана.

Напомним, 13 января нападавший Стефан В. выбежал на сцену и несколько раз ударил ножом в область сердца мэра Гданьска павла Адамовича. После этого, мужчина взял микрофон и обратился к зрителям, заявив, что невинно отсидел в тюрьме, а оппозиционная "Гражданская платформа" его пытала. По его словам, именно это и стало причиной нападения на Адамовича.

Мэр Гданська перенес операцию, но спасти его не удалось. В понедельник, 14 января, стало известно о том, что он скончался в больнице. Павел Адамович был мэром Гданьска с 1998 года. В ноябре прошлого года его переизбрали на новый срок. Похороны состоялись в субботу, 19 января.