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Безопасная зона: дом Скрипаля в Солсбери объявят безопасным

Безопасная зона: дом Скрипаля в Солсбери объявят безопасным
15:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости мира: Дом бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля в Солсбери полностью очистили от следов "Новичка".

Власти Великобритании признали бывший дом отравленного экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери безопасной зоной после очистки от отравляющего вещества типа "Новичок", сообщает телеканал Sky News.

Дом будет передан в ведение совета графства Уилтшир, и здание снова можно будет использовать как жилое пространство, отмечает телеканал.

"Правительство работает совместно с владельцем собственности, советом Уилтшира и его партнерами, чтобы обеспечить полное восстановление и ремонт здания. Когда работы будут закончены, дом снова будет введен в эксплуатацию", - цитирует телеканал заявление министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании.

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Источники телеканала заявили, что дом не станет туристической достопримечательностью, а будет использоваться как обычное жилье.

После отравления С.Скрипаля в марте 2018 года эксперты потратили в общей сложности 13 тыс. часов на уборку дома до безопасного состояния. Дом стал последней из 12 зон, признанных безопасными после мартовского инцидента.

С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества, названного "Новичок" (А-234). Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию.

В Москве отвергли обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

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Новичок, Гру, Солсбери, Сергей Скрипаль.
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