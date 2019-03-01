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В Норвегии признали чрезмерными действия силовиков в отношении польского консула

В Норвегии признали чрезмерными действия силовиков в отношении польского консула
20:02 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира: В Норвегии извинились за действия полиции в отношении выдворенного польского консула.

Норвежский прокурор и председатель региональных структур полиции Мартин Велхавен признал, что действия полиции в отношении польского консула Славомира Ковальского были чрезмерными.

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Славомира Ковальского признали персоной нон грата в Норвегии в связи с его действиями по польской семье, у которой норвежский орган по вопросам опеки над детьми отобрал четверо детей, и назначил им посторонних опекунов.

Консул требовал разрешить встречи родителей с отобранными детьми, а сотрудники норвежского органа признали его действия агрессивными и вызвали полицию.

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Правоохранители шаг за шагом вытолкали консула из здания органа опеки над детьми. Ковальский проводил съемку инцидента и из видео видно, что он не демонстрировал агрессивного поведения.

Мартин Велхавен признал, что правоохранители в своих действиях зашли слишком далеко и заявил, что сожалеет по этому поводу. Впрочем он не стал отвечать на вопрос, считает ли полицейских нарушителями закона.

Напомним, Польша в ответ на высылку консула из Осло ответила аналогичным шагом, выслав дипломата из Варшавы.

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Польша, Норвегия, Дипломатический конфликт, Славомир Ковальский.
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