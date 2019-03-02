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Суббота, 02.03.2019

В Канаде жители наслаждаются катанием на коньках по обледенелой дороге (Видео)

В канадском городе Принс-Джордж погодные условия превратили дорогу в идеальный каток. В итоге местные жители развлекаются тем, используют его по назначению. Катание двух канадцев попало на видео. Об этом пишет The Mashable. Судя по видеоролику, отец и сын наслаждаются катанием по обледенелой дороге и не испытывают сложностей с нехваткой льда. В комментарии к видео отмечено, что неровная поверхность дороги подтаяла сверху, однако после наступления морозов замерзла вновь. В итоге ее поверхность оказалась идеально гладкой.
korrespondent.net
Фото: Скриншот
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Канада, Дорога, Видео, Каток, Морозы.
11:02 Сегодня Телеграф
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