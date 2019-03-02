В Канаде жители наслаждаются катанием на коньках по обледенелой дороге (Видео)

В канадском городе Принс-Джордж погодные условия превратили дорогу в идеальный каток. В итоге местные жители развлекаются тем, используют его по назначению. Катание двух канадцев попало на видео. Об этом пишет The Mashable. Судя по видеоролику, отец и сын наслаждаются катанием по обледенелой дороге и не испытывают сложностей с нехваткой льда. В комментарии к видео отмечено, что неровная поверхность дороги подтаяла сверху, однако после наступления морозов замерзла вновь. В итоге ее поверхность оказалась идеально гладкой.