В Гданьске проходят внеочередные выборы мэра после гибели Адамовича

Новости мира: В польском городе Гданськ в воскресенье, 3 марта, проходят внеочередные выборы мэра в связи с гибелью мэра Павла Адамовича.

В польском Гданьске в воскресенье проходят внеочередные выборы мэра после гибели в январе Павла Адамовича, который занимал эту должность в течение 20 лет.

Жители города будут избирать нового голову среди трех кандидатов: действующего исполняющего обязанности мэра 39-летней Александры Дулькевич, 51-летнего режиссера с националистическими взглядами Гжегожа Брауна и 46-летнего бизнесмена Марека Скибы.

Избирательные участки в воскресенье будут открыты до 22 часов (по киевскому времени). Как сообщалось, на 53-летнего мэра Гданьска Павла Адамовича 13 января во время торжественного завершения ежегодной благотворительной акции "Большой оркестр праздничной помощи" прямо на сцене напал мужчина с ножом. На следующий день Адамович умер в больнице от ножевых ранений.

27-летний напавший был задержан на месте, но успел крикнуть в микрофон, что ранее был якобы несправедливо заключен в тюрьму по вине оппозиционной партии "Гражданская платформа", членом которой был Адамович.